Ingolstadt, 07.08.2023 - In der Nacht von Samstag, 05.08.2023 auf Sonntag, 06.08.2023 drangen unbekannte Tatverdächtige in einen Zoo in Ingolstadt ein. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und bittet um Hinweise.

Im genannten Zeitraum gelangten der oder die Einbrecher augenscheinlich durch Übersteigen der hölzernen Zugangstüre in das Zoogelände im Aloisiweg.

Aus dem Kassenhäuschen wurde in der Folge Bargeld und technisches Gerät in Höhe von ca. 500 Euro entwendet.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 0841/9343-0 zu melden.