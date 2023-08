1826 - Scheibe aus Wohnmobil gefallen - Fahrer gesucht

Marktoffingen - Gestern (07.08.2023) befuhren mehrere Fahrzeuge gegen 11:30 Uhr hintereinander die B 25 zwischen Marktoffingen und Minderoffingen.

Im Gegenverkehr fuhr ebenfalls eine Fahrzeugkolone in Richtung Nördlingen, in der ein Wohnmobil fuhr. Aus dem Wohnmobil löste sich während der Fahrt eine Seitenscheibe, die wiederrum gegen ein entgegenkommendes Auto flog und dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursachte.

Der Fahrer des Wohnmobils und Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter 09081/2956-0 bei der Polizeiinspektion Nördlingen zu melden.

1827 - Trunkenheitsfahrt

Langweid am Lech - Gestern (06.08.2023) kontrollierte die Polizei gegen 23.00 Uhr einen 44-Jährigen in seinem Auto.

Hierbei stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme, stellten den Führerschein sicher und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 44-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

1828 - Einbruch in Tankstelle mit hohem Schaden

Monheim - Gestern (06.08.2023) drangen drei bislang unbekannte Personen gegen Mitternacht gewaltsam in ein Tankstellengebäude in der Donauwörther Straße ein.

Dort entwendeten die Täter Zigaretten diverser Hersteller in einem Gesamtwert von 10.000 Euro. Zusätzlich entstand durch die Tatausführung ein Sachschaden in einer Höhe von mindestens 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Bandendiebstahl. Zeugen werden gebeten sich unter 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden.