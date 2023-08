1290. Verdacht eines versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines Polizeibeamten; Festnahme eines Tatverdächtigen – Milbertshofen

Am Sonntag, 06.08.2023, gegen 05:00 Uhr wurde der Polizeinotruf 110 von einer Zeugin darüber informiert, dass sich ein ihr verwandter 24-Jähriger mit Wohnsitz in München gerade in einer psychischen Ausnahmesituation befinde und ihr gegenüber seinen Suizid angekündigt habe. Der 24-Jährige sollte sich laut Angaben der Zeugin gerade im Bereich des Münchner Nordens aufhalten.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei mit der Fahndung nach dem 24-Jährigen beauftragt.

Gegen 05:40 Uhr konnte eine Streife im Bereich des Frankfurter Ringes den 24-Jährigen anhand der Personenbeschreibung an einer Bushaltestelle feststellen. Während der anschließenden Kontrolle und Durchsuchung des 24-Jährigen zog dieser eine verdeckt am Körper getragene Schusswaffe und feuerte hieraus unvermittelt einen Schuss ab, der die Polizeibeamten jedoch verfehlte.

Der 24-Jährige konnte anschließend entwaffnet und festgenommen werden.

Hierbei zog er sich eine Kopfverletzung zu und musste durch einen Rettungswagen vor Ort versorgt werden. Ein Polizeibeamter erlitt durch die Schussabgabe ein Knalltrauma und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Münchner Kriminalpolizei (K11 – Tötungsdelikte) übernahm am Tatort die Ermittlungen wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdelikts, wo zudem umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Der Tatverdächtige wurde am gestrigen Tag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München I erließ.



Hinweis der Münchner Polizei:

Grundsätzlich berichtet die Münchner Polizei nicht über Suizidgeschehen, da hierdurch Impulse für Nachahmungstaten entstehen könnten. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen oder sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de).

Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie jederzeit professionelle Hilfe von Beratenden, die in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

1291. Einsatzbilanz „Isle of Summer“ – Oberschleißheim

Am Samstag, 05.08.2023, fand zwischen 11:00 Uhr und 01:00 Uhr das diesjährige Open- Air-Festival „Isle of Summer“ am Munich Beach Resort in Oberschleißheim statt. In der Spitze befanden sich bis zu 6.000 Besucher auf dem Festival-Gelände.

Wetterbedingt setzten bereits gegen 21:30 Uhr starke Abwanderungen ein. Daher wurden bis Veranstaltungsende durchgehend verkehrsregelnde Maßnahmen seitens der Polizei durchgeführt. Um 01:00 Uhr wurden sämtliche musikalische Darbietung auf dem gesamten Gelände vom Veranstalter eingestellt. Das Veranstaltungsgelände selbst war um 01:30 Uhr vollständig geräumt.

An der Veranstaltung waren bis zu 80 polizeiliche Einsatzkräfte vor Ort. Insgesamt wurden 56 Personen aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Zusätzlich zu den 55 Anzeigen aufgrund allgemeiner Verstöße (Besitz verschiedener Betäubungsmittel) konnte ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München aufgrund illegalen Handelns mit Amphetaminen festgenommen werden. Alle Personen wurden nach Beendigung aller Maßnahmen vor Ort entlassen.

Weiter wurden acht Verkehrsdelikte festgestellt, darunter fielen vier Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßenverkehrsgesetz aufgrund Drogen- und Alkoholeinwirkung, drei Anzeigen aufgrund Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol, beziehungsweise berauschender Mittel und eine Anzeige aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die abschließende Sachbearbeitung der Drogendelikte hat das Kommissariat 83 (Drogendelikte) übernommen.

Die Anzeigen der Verkehrsdelikte hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1292. Räuberische Erpressung unter Jugendlichen – Altstadt

Am Donnerstag, 03.08.2023, gegen 16:45 Uhr, befanden sich zwei 15-jährige Jugendliche, beide mit Wohnsitzen in München, beim Einkaufen in der Neuhauser Straße. In der Nähe des Richard-Strauss-Brunnens wurden sie von einem ihnen unbekannten Mann angesprochen. Dieser erklärte ihnen, dass er ein Messer mitführen würde und forderte die beiden auf, Bargeld an ihn auszuhändigen. Nach dem ihm die Jugendlichen Bargeld in dreistelliger Höhe übergeben hatten, flüchtete der unbekannte Täter.

Die beiden Jugendlichen begaben sich am nächsten Tag in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten zur Anzeigenerstattung zur Polizeiinspektion 45 (Pasing).

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 17-25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, kurze dunkle lockige Haare, dunkler Kinn- sowie Oberlippenbart, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Neuhauser Straße, Eisenmannstraße, Altheimer Eck und Färbergraben (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1293. Diebstahl aus Geschäft – Maxvorstadt

Am Freitag, 04.08.2023, wurden in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, in unterschiedlichen Verkaufsläden im Münchner Stadtgebiet Waren im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Im Rahmen einer eingeleiteten Sofortfahndung konnten drei Tatverdächtige im Bereich Freimann festgenommen werden und entsprechende Waren aufgefunden werden.

Da sich bei den Tatverdächtigen um Teilnehmer einer Reisegruppe gehandelt hat, wurde eine Durchsuchung der entsprechenden Reisebusse sowie deren Gepäck durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Im Verlauf der Durchsuchung, die im Bereich der Arnulfstraße gegen 00:00 Uhr erfolgte, konnten 47 noch verpackte, offenkundig gestohlene Kleidungsstücke aufgefunden und sichergestellt werden. Ferner wurden insgesamt 28 Tatverdächtige ermittelt und angezeigt.

Für die Dauer von vier Stunden war die Arnulfstraße ab Marsstraße stadtauswärts für den Verkehr gesperrt.

Das Kommissariat 61 (Bandendelikte) übernimmt die weiteren Ermittlungen.