PATERSDORF, LKR. REGEN. In den späten Morgenstunden am 05.08.2023 kam es während einer Vereinsfeier zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Ein 23-Jähriger soll dabei zwei Männer mit einem Messer attackiert und verletzt haben.

Die um 05.16 Uhr alarmierten polizeilichen Einsatzkräfte konnten vor Ort die beiden Verletzten aus dem Landkreis Regen, einen 18-jährigen sowie einen 50-jährigen Mann, feststellen. Die beiden sollen von dem flüchtigen Tatverdächtigen mit einem Messer angegriffen und dabei an den Armen und Beinen verletzt worden sein. Sie wurden nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 50-Jährige konnte dieses bereits am Samstag wieder verlassen, der 18-Jährige wohl heute im Verlauf des Tages.

Den zunächst flüchtigen Tatverdächtigen stellten Polizeikräfte des Polizeiinspektion Deggendorf im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kurz nach 05.30 Uhr im Stadtgebiet Deggendorf fest. Es handelt sich hierbei um einen 23-Jährigen aus dem Landkreis Deggendorf.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf zusammen mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Der 23-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Veröffentlicht: 07.08.2023, 12.25 Uhr