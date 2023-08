BUBESHEIM. Am Montagmorgen brannte in der Günzburger Straße eine Dachgeschosswohnung. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro.

Nachdem ein 59-jähriger Bewohner den Kühlschrank in der Gemeinschaftsküche einer Arbeiterunterkunft reinigte, sprang wenige Minuten später die Stromsicherung heraus und der geputzte Kühlschrank stand in Flammen. Der Brand breitete sich daraufhin in der gesamten Küche aus. Alle Bewohner konnten die betroffene Wohnung rechtzeitig verlassen, so dass keine Personen verletzt wurden. Die Feuerwehr musste zur Löschung des Brandes die komplette Zimmerdecke der Küche sowie teilweise die Decke eines angrenzenden Schlafzimmerns abreißen. Während der Löscharbeiten war die Günzburger Straße gesperrt und der Strom abgestellt. Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt des Kühlschranks ausgegangen. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Bubesheim, Denzigen, Günzburg, Wasserburg und Großkötz mit insgesamt 69 Kräften. Zudem war das THW sowie das BRK Kötz, Neu-Ulm, Günzburg und Weißenhorn mit zwei Notärzten vor Ort. (PI Günzburg)

Redaktioneller Hinweis: Rechtschreibfehler korrigiert. (Pressestelle/hs)

