1282. Zusammenstoß zwischen Trambahn und Reisebus - Maxvorstadt

Am Samstag, 05.08.2023, gegen 10:50 Uhr, fuhr ein 38-jähriger italienischer Staatsangehöriger mit einem Reisebus auf der Barerstraße in stadteinwärtiger Richtung. Im Reisebus befanden sich 35 Jugendliche und sechs erwachsene Begleitpersonen. An der Kreuzung zur Gabelsbergerstraße wollte der 38-jährige Busfahrer nach links in diese abbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 58-jähriger Trambahnführer mit einer Straßenbahn der Linie 28 auf der Barerstraße in stadtauswärtiger Richtung. In der Straßenbahn befanden sich mehrere Fahrgäste.

Trotz einer Notbremsung durch den Trambahnführer kam es zum Zusammenstoß zwischen der Straßenbahn und dem Reisebus. Die Straßenbahn prallte hierbei mit der Front gegen die rechte hintere Seite des Reisebusses. Dabei brachen die Frontscheiben der Straßenbahn und die rechte hintere Seitenscheibe des Reisebusses.

Bei dem Unfall wurden im Reisebus sechs Jugendliche und in der Straßenbahn drei Fahrgäste leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme musste das stadtauswärtige Trambahngleis für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1283. Festnahme nach sexueller Belästigung – Schwabing

Am Freitag, 04.08.2023, gegen 15:35 Uhr, befanden sich eine 22-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Rottal Inn sowie eine 22-Jährige und eine 18-Jährige, jeweils mit Wohnsitz in Nürnberg, in einem Linienbus.

Alle drei Frauen waren an der Haltestelle Scheidplatz zugestiegen und befanden sich stehend im Bus.

Kurz nachdem die drei Frauen zugestiegen waren, berührte eine männliche Person, die hinter den drei Frauen auf einem Sitzplatz saß, diese auf unsittliche Art. Alle drei Frauen verbaten sich dies und informierten den Busfahrer. Dieser verständigte den Polizeinotruf 110.

Als die Polizeibeamten eintrafen und den Täter aus dem Bus führen wollten, leistete dieser Widerstand und griff einen der Polizeibeamten an. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Der Täter wurde im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht.

Es handelt sich um einen 50-jährigen slowakischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der 50-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen.

Die fortlaufenden Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 geführt.

1284. Zahlstreit – Altstadt

Am Sonntag, 06.08.2023, gegen 01:10 Uhr, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 45-Jährigen mit Wohnsitz in München und einem Taxifahrer. Der 45-Jährige wollte nach derzeitigem Kenntnisstand zuvor in einen Nachtclub gefahren werden.

Während der Fahrt entwickelte sich jedoch eine verbale Uneinigkeit zwischen dem 45-Jährigen und dem Taxifahrer, weshalb der Taxifahrer anhielt und eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife um Hilfe bat.

Der 45-Jährige weigerte sich den Fahrtpreis zu begleichen und verhielt sich sehr aggressiv. Im weiteren Verlauf ging er einen der Polizeibeamten zudem körperlich an und leistete Widerstand gegen die anschließenden polizeilichen Maßnahmen.

Der 45-Jährige wurde daraufhin auf eine Münchner Polizeiinspektion verbracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 67 geführt.

1285. Körperliche Auseinandersetzung mit Messer - Maxvorstadt

Am Samstag, 05.08.2023, gegen 12:40 Uhr, kam es an einer Trambahnhaltestelle an der Dachauer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verletzte im Verlauf eines Streites ein 46-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz einen 44-jährigen polnischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz mit einem Messer im Bereich des Rückens.

Ein unbeteiligter Zeuge verständigte im weiteren Verlauf den Polizeinotruf 110. Bei Eintreffen der Beamten, konnte nach Hinweis eines weiteren Zeugen der 46-Jährige in einem wartenden Linienbus angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der 44-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst schwer verletzt in ein Münchner Krankenhaus verbracht. Derzeit besteht keine Lebensgefahr.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar.

Die fortlaufenden Ermittlungen wegen Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes werden durch das Kommissariat 11 geführt.

1286. Die Münchner Polizei gratuliert 13.890 Schulkindern zur bestandenen Fahrradausbildung

Im Schuljahr 2022/2023 waren in der Landeshauptstadt München und im Landkreis München 31 Verkehrserzieherinnen und Verkehrserzieher sowie eine Verkehrsdienstkraft in 15 Teams der Jugendverkehrsschule eingesetzt.

16.006 Schülerinnen und Schüler (Stadt: 12.478, Landkreis: 3.528) nahmen im Schuljahr 2022/2023 an der Jugendverkehrsschule teil.

13.890 Schülerinnen und Schüler, das sind 86,78% (Stadt: 10.683, Landkreis: 3.207), haben die theoretische sowie praktische Prüfung bestanden und den begehrten „Fahrradführerschein“ erhalten.

An den von den Verkehrserzieherinnen und Verkehrserziehern durchgeführten Unterrichtseinheiten zum „Toten Winkel“ am Lkw nahmen 224 Schulen mit 691 Klassen mit insgesamt 14.587 Kindern teil.

Üblicher Ablauf und Inhalte der Radfahrausbildung in den 4. Klassen der Grundschulen und 5. Klassen der Förderschulen:

Die praktische Ausbildung in den Jugendverkehrsschulen umfasst, einschließlich der Prüfungseinheit, vier Übungseinheiten im Schonraum (in der Regel Verkehrsparcours im Pausenhof) und eine Übungseinheit im öffentlichen Straßenverkehr („Realverkehr“). Die Teilnahme an der Übungseinheit im „Realverkehr“ setzt grundsätzlich das Bestehen der theoretischen und praktischen Radfahrprüfung voraus.

Schwerpunkte der praktischen Ausbildung sind das Wissen, Können und Verstehen der Vorfahrtsregel „rechts vor links“, der Vorfahrtsregelungen durch Verkehrszeichen und Ampeln, des Linksabbiegen und das Vorbeifahren an Hindernissen.

Das Erkennen und Vermeiden des “Toten Winkel“ ist ein weiterer Schwerpunkt der Ausbildung. Der „Tote Winkel“ ist der Gefahrenbereich vor, seitlich und hinter einem LKW, der vom Fahrer nicht mit den Fahrzeugspiegeln eingesehen werden kann. Die Schülerinnen und Schüler können bei der praktischen Ausbildung einzeln auf dem Fahrersitz eines Lkw Platz nehmen und so wie ein Fahrzeugführer das Verschwinden einer ganzen Klasse im „Toten Winkel“ mitverfolgen. Im Anschluss daran werden den Kindern Möglichkeiten gezeigt, wie sie die Gefahrensituationen erkennen und durch umsichtiges Verhalten meistern können.

Parallel zu den praktischen Übungen lernen die Kinder von der jeweiligen Lehrkraft die Theorie der Verkehrsregeln, die abschließend mit einem Testbogens mit 20 Fragen abgefragt wird.

Nach bestandener theoretischer und praktischer Prüfung erhält jedes Kind eine Urkunde, einen Prüfungsausweis für Radfahrer, einen Fahrradwimpel und einen Aufkleber mit dem Zertifikat „Geprüfter Radfahrer“ ausgehändigt.

Mit dem „Fahrradführerschein“ in der Tasche findet nun die Übungseinheit im öffentlichen Straßenverkehr, der sogenannte „Realverkehr“, in Begleitung der Verkehrserzieher*innen der Polizei und der Lehrkräfte statt. Hier wenden die Kinder ihr Wissen in der Verkehrsrealität an. In Kleingruppen von 3 - 5 Schülern wird eine vorher festgelegte Strecke im näheren Schulumfeld gefahren. Die Fahrzeit beträgt ca. 20 - 30 Minuten pro Gruppe. Die Kinder fahren mit ihren eigenen Fahrrädern, die vorher auf Verkehrssicherheit überprüft wurden. Wie auf dem Schulhof wird natürlich auch im Straßenverkehr nur mit Helm gefahren.

Von den 13.890 Kindern, welche die theoretische und praktische Prüfung bestanden und somit die Voraussetzung zur Teilnahme am „Realverkehr“ erfüllt haben, haben 9.656 Schülerinnen und Schüler, d.h. 69,52% teilgenommen. Die Durchführung der Radfahrausbildung im Realverkehr ist abhängig von den jeweiligen Witterungsbedingungen. Starker Regen, Schneefall und Glatteisgefahr sind vor allem am Ende der Herbstrunde und zu Beginn der Frühjahrsrunde ein Grund dafür, dass die Termine im Realverkehr nicht durchgeführt werden konnten. Ein Nachholen ausgefallener Realverkehrstermine ist wegen der engen Terminfolge in den meisten Fällen nicht möglich.

Nach erfolgreicher Teilnahme an der Jugendverkehrsschule verfügen die jungen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer nicht nur über ein grundlegendes Regelwissen im Sinne der Straßenverkehrsordnung, sondern auch über eine praktische Ausbildung, die sie befähigt, sich eigenverantwortlich und verkehrsgerecht zu verhalten.

Die Kinder brauchen aber auch weiterhin die Unterstützung der Eltern und aller anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Daher unsere Bitte:

Seien Sie den Kindern stets ein positives Vorbild und festigen Sie so das Vertrauen in das Gelernte!

Beachten Sie immer die Verkehrsregeln, fahren Sie vorausschauend und defensiv und tragen Sie beim Radfahren zu Ihrer eigenen Sicherheit einen geeigneten und passenden Fahrradhelm!

Stichwort „Ablenkung“: Seien Sie auch hier ein positives Vorbild und verzichten Sie auf die Nutzung Ihres Smartphones im Straßenverkehr!

Bitte weisen auch Sie Ihre Kinder immer wieder auf die Gefahren des „toten Winkels“ im Sinne von „sehen und gesehen werden“ hin. Wenn auch nur der geringste Zweifel besteht, dass mich der Fahrer eines abbiegenden PKW oder LKW sieht, verzichte ich auf die Vorfahrt und warte in sicherem Abstand!

Insbesondere die Zahlen der Schulwegunfälle 2022 (siehe Sicherheitsreport 2022 des PP München) zeigen eindringlich, wie gefährdet Kinder als Radfahrer im öffentlichen Straßenverkehr sind und welche Rücksichtnahme von Erwachsenen gefordert ist. Von 87 verletzten Schulkindern im Alter von 6 bis 14 Jahren verunglückten 63 oder 72,4% als Radfahrer.