Verbaler Streit wird handfest - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG - NILKHEIM. Am frühen Samstagmorgen hat eine noch Unbekannte eine Frau ins Gesicht geschlagen und ist im Anschluss geflüchtet. Dem Ganzen war offensichtlich ein Streit zwischen zwei Personengruppen vorausgegangen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen.

Dem Sachstand nach ist es gegen 01:10 Uhr zunächst zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen, die sich auf dem Parkplatz am Mainwiesenweg nahe der dortigen Bahnbrücke begegnet sind. Im weiteren Verlauf soll eine weibliche Unbekannte einer Frau aus der gegenüberstehenden Gruppe mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Im Anschluss ist die Täterin mit ihren zwei männlichen Begleitern in Richtung Großostheimer Straße entlang der dortigen Halle eines Freizeitbetriebs zu Fuß geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Flüchtigen verlief ohne Erfolg.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Circa 30 Jahre alt

Etwa 170 cm groß bei kräftiger Statur

Sehr lange, glatte Haare

Brillenträgerin

Bekleidet mit einem orange-pinkem T-Shirt und blauer Skinny-Jeans

Zu den beiden männlichen Begleitern ist nur bekannt, dass diese ebenfalls etwa 30 Jahre alte sein sollen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Streit und die Auseinandersetzung beobachtetet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Jugendlicher geschlagen - Polizei ermittelt - Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach einem Unbekannten. Der Täter hat am Freitagabend einen Jugendlichen, der sich in Begleitung von Freunden befand, auf der Straße geschlagen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Der 14-Jährige stand gegen 22:50 Uhr mit Gleichaltrigen auf dem Radweg im Bessenbacher Weg, als die unbekannte männliche Person vorbeikam. Im weiteren Verlauf ist es zum verbalen Streit gekommen, infolge der Unbekannte den Jugendlichen geschlagen haben und anschließend in Richtung Großmutterwiese geflüchtet sein soll. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt in der Sache und sucht nun nach möglichen Zeugen, die etwas gesehen haben.

Von dem Unbekannten liegt eine vage Beschreibung vor:

Etwa 170 cm groß

Dunkle Haare und dunkler Bart

Trug einen olivfarbenen Pullover und eine lange, dunkel Hose

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Nach Auseinandersetzung vor Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Nach einem handfesten Streit in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Aschaffenburger Nachtleben sucht die Polizei nach Zeugen der Körperverletzung. Die gesuchten Täter sind noch unbekannt.

Der Streit hatte sich gegen 00:45 Uhr vor einer Bar in der Riesengasse zugetragen. Zwischen dem 26-Jährigen Opfer und zwei Männern war es offensichtlich zum Streit gekommen, der in der Folge in einem Angriff endete.

Die beiden noch unbekannten Täter haben dem Sachstand nach den 26-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Angegriffene wurde dabei leicht verletzt. Die Fahndung der Aschaffenburger Polizei in der Nacht blieb ohne Erfolg.

Einer der beiden Flüchtigen kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 25 - 35 Jahre alt

Zwischen 175 - 185 cm groß

Dunkle Haare

Trug weiße Sneaker, eine schwarze Jeans und einen weißen Pullover mit einem roten Emblem in der Mitte

Von dem zweiten männlichen Täter liegt derzeit keine nähere Beschreibung vor.

Hinweise zu den Tätern oder dem Geschehensablauf nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - DAMM. In der Zeit zwischen Freitag, 09:30 Uhr und 10:30 Uhr, wurde ein weißer Jeep Renegade bei einer Unfallflucht am Heck beschädigt. Das Auto stand in dem Zeitraum auf dem DM-Parkplatz in der Lange Straße.

ASCHAFFENBURG - SCHWEINHEIM. Am Freitag wurde ein schwarzer Renault Megane auf dem Friedhofsparkplatz in der Gutwerkstraße mutmaßlich bei einem Rangiervorgang eines unbekannten Fahrzeugs beschädigt. Der Vorfall muss sich zwischen 08:50 Uhr und 09:20 Uhr zugetragen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag wurde ein grauer Audi mit Mannheimer Kennzeichen von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der linken Seite beschädigt. Der Audi stand zwischen 08:45 Uhr und 11:40 Uhr in der Tiefgarage in der Burgstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Samstag, zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr, wurde eine blaue Mercedes E-Klasse bei einer Unfallflucht an der vorderen Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Zeit am Straßenrand in der Löhrstraße.

MILTENBERG. Am Samstag wurde ein weißer Fiat 500 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 08:15 Uhr beschädigt. Das Auto stand in der Ankergasse vor einem italienischen Restaurant, als es offensichtlich an der hinteren Stoßstange angefahren wurde.

MILTENBERG - BREITENDIEL. An einem blauen Opel Corsa wurde zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 12:00 Uhr, der Heckscheibenwischer offensichtlich mutwillig verbogen. Der Opel stand in der Zeit in der Nibelungenstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.