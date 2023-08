NÜRNBERG. (921) Am späten Samstagabend (05.08.2023) gingen zwei bislang Unbekannte drei Frauen im Nürnberger Stadtteil Tafelhof verbal an. Als ein Passant zu Hilfe kam, griffen ihn die Täter an verletzten ihn. Die Polizei sucht Zeugen.



Die drei Frauen hielten sich gegen 23:30 Uhr in der Zeltnerstraße vor dem Eingang des dortigen Bowlingcenters auf, als sie von zwei unbekannten Männern verbal angegangen wurden. Ein 38-Jähriger beobachtete das Geschehen und versuchte helfend einzugreifen.

Daraufhin schlugen ihn die Täter gezielt ins Gesicht und traten ihm unter anderem gegen den Kopf. Als die drei Frauen ihrerseits dem Geschädigten zu Hilfe kamen, flüchteten die Unbekannten.

Der 38-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdacht auf erlittene Gesichtsfrakturen bestätigte sich hier nicht, sodass er nach ärztlicher Behandlung wieder entlassen werden konnte.

Eine Beschreibung der Unbekannten liegt derzeit nicht vor.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen der Tat. Personen die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-6115 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel