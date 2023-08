ANSBACH. (919) In der Nacht von Freitag (04.08.2023) auf Samstag (05.08.2023) beschmierten Unbekannte Hausfassaden und geparkte Pkw in Schnelldorf (Lkrs. Ansbach) mit rechten Parolen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr brachten die unbekannten Täter sowohl in der Markgrafenstraße als auch in der angrenzenden Tilmann-Riemenschneider-Straße zahlreiche Schmierereien an Häusern und Fahrzeugen an. Insgesamt besprühten sie vier Häuser mit grauer Farbe und beschädigten fünf geparkte Fahrzeuge. Auf die Fassaden sprühten die Unbekannten Symbole wie Hakenkreuze, SS Runen und die Zahl „88“. An zwei Pkw brachten die Täter mittels Farbe ähnliche Symbole an, drei weitere Fahrzeuge beschädigten die Unbekannten indem sie Schweibenwischer bzw. Außenspiegel angingen. Zudem sprühten sie an einen Holzzaun weitere Hakenkreuze.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst führte eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat für Staatsschutz der Ansbacher Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden. Ebenfalls wird um Mitteilung etwaiger weitere Beschädigungen gebeten.

Erstellt durch: Janine Mendel