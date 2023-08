BAMBERG. In der Zeit von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter einen als Campingbus umgebauten Kastenwagen in Bamberg. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Freitagnachmittag, etwa 16.30 Uhr, bis Samstagvormittag, 10.30 Uhr, machten sich die Unbekannten an dem weißen Campervan, Citroen Jumper, mit dem Kennzeichen „BA-PM 54“ zu schaffen, der in der Kloster-Banz-Straße abgestellt war. Das Fahrzeug ist mit der Aufschrift „Clever“ versehen und hat einen Zeitwert von über 37.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kloster-Banz-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.