BAYREUTH. Am Donnerstag erbeuteten Telefonbetrüger einen fünfstelligen Eurobetrag von einer Seniorin in Bayreuth. Die Bayreuther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die 88-Jährige erhielt am Donnerstagnachmittag einen Anruf eines Mannes. Durch geschickte Gesprächsführung erklärte er der Bayreutherin, dass ihr Enkel einen Unfall verursacht hätte und der Schaden nun beglichen werden müsse. Ansonsten müsse ihr Enkel den Führerschein abgeben. Im Verlauf diverser Telefonate sprach die Dame mit ihrem vermeintlichen Enkel, einem Versicherungsvertreter und einem Werkstattleiter.

Die Anrufer überrumpelten die 88-Jährige, so dass sie letztlich mehrere tausend Euro bei der Bank abhob. Zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr übergab sie schließlich den Betrag in der Melanchthonstraße an eine unbekannte Frau.

Die Abholerin des Geldes wird wie folgt beschrieben:

circa 35 bis 40 Jahre alt

etwa 160 Zentimeter groß

schulterlange, glatte, schwarze Haare

stark geschminkt

Die Ermittler bitten um Mithilfe:

Wer hat am Donnerstagabend die Abholerin in der Melanchthonstraße oder in der näheren Umgebung gesehen?

Wer hat das Zusammentreffen der Seniorin mit der unbekannten Frau beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

Die oberfränkische Polizei gibt folgende wichtige Tipps; informieren Sie bitte auch Ihre älteren Verwandten und Bekannten: