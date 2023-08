GÜNZBURG/BAB A8. Als am Freitagabend kurz nach 19:00 Uhr die Regenfront über den Raum Günzburg zog, kam es auf der BAB A8, Höhe AS Günzburg, in Fahrtrichtung Stuttgart, zu einem Aquaplaning-Unfall. Ein 52-Jähriger wählte seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen entsprechend, worauf sein Pkw die Bodenhaftung verlor und vom linken Fahrstreifen aus über die komplette Fahrbahn nach rechts in die Böschung rutschte. Dort überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Schlussendlich kam er wieder auf dem Seitenstreifen auf den Rädern zum Stehen. Durch die Überschläge war der Pkw derart beschädigt, dass sich die Türen nicht öffnen ließen. Daher musste die Fahrertür von der Freiwilligen Feuerwehr Burgau herausgeschnitten werden, um den leicht verletzten Herren zu befreien. Zudem war die Autobahnbetreiberfirma und das THW der Ortsgruppe Günzburg zur Absicherung im Einsatz. Am völlig zerstörten Pkw entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.

(VPI Günzburg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).