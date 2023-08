PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Wohnungsinhaberin bemerkt unbekannte Person auf der Terrasse, die sich an den Rollläden zu schaffen macht, und verständigt die Polizei. Im Rahmen der Fahndung kann ein 46-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Am 04.08.2023, gegen 04.15 Uhr, sah die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Blumenhöhe auf der Terrasse ihres Anwesens einen unbekannten Mann, der sich am Rollo zu schaffen machte. Als er die Frau bemerkte, flüchtete er. Nachdem die Wohnungsinhaberin die Polizei verständigte, wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Im Zuge der Fahndung fiel einer Polizeistreife im Stadtgebiet ein Pkw auf, dessen Fahrer, als er zur Kontrolle angehalten werden sollte, das Licht ausschaltete und mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete. Die Beamten folgten dem VW Golf mit polnischer Zulassung mit Unterstützung weiterer Streifen. Schließlich konnte der Pkw in der Ringstraße, Ecke Innere Simbacher Straße angehalten werden. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem der beteiligten Streifenwagen. Die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Fahrer des flüchtenden Pkw, ein 46-jähriger ohne festen Wohnsitz, wurde ebenfalls leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen und des Fluchtversuchs in Tatortnähe wurde der 46-Jährige noch an der Unfallstelle als Tatverdächtiger für den versuchten Einbruch festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erließ das Amtsgericht Landshut zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den 46-Jährigen unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Vormittag (04.08.2023) wurden zwei weitere Einbrüche in Wohnhäuser in Pfarrkirchen bekannt. Zum einen verschaffte sich ein unbekannter Einbrecher in der Postmünsterer Straße Zutritt zu einem Anwesen, zum anderen wurde in ein weiteres Haus in der Blumenhöhe eingebrochen. Die Kriminalpolizei Passau bittet hierzu um Zeugenhinweise. Ein Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch um 04.15 Uhr wird im Zuge der Ermittlungen geprüft.

Die Ermittlungen werden in enger Abstimmung von der Staatsanwaltschaft Landshut und der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt. Inwieweit ein Zusammenhang mit den Einbrüchen in der Region in letzter Zeit besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau bittet hinsichtlich der beiden Einbrüche in der Nacht von 03.08.2023 auf 04.08.2023 um Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel.: 0851/9511-0.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHKin Kerler-Simeth, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 04.08.2023, 15:35 Uhr