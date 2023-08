1282. Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdeliktes – Maxvorstadt

Bereits am Freitag, 28.07.2023, gegen 01:00 Uhr wurde über den Polizeinotruf eine körperliche Auseinandersetzung im Alten Botanischen Garten gemeldet. Vor Ort konnte von den eingesetzten Beamten ein 21-jähriger Somalier am Boden liegend aufgefunden werden, der nicht mehr ansprechbar war. Äußere Verletzungen waren bei ihm zunächst nicht erkennbar. Er wurde im Anschluss zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Dort konnten schließlich schwere Schädelverletzungen festgestellt werden.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden nun vom Kommissariat 11 übernommen, da aktuell von einer Fremdeinwirkung gegenüber dem 21-Jährigen ausgegangen werden muss. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll hier ein bislang unbekannter Mann körperlich auf den 21-Jährigen eingewirkt haben, was letztendlich zu den Verletzungen führte. Hierzu sind aber noch weitere Ermittlungen zu Tatablauf und Täter notwendig.

Täterbeschreibung:

Männlich, weiße Hautfarbe, größer als 175 cm, die Haare hinten zu einem Dutt gebunden, dabei die Haare im Bereich der Ohren sehr kurz, war bekleidet mit einer “Ferrari“-roten Trainingsjacke

Zeugenaufruf:

Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen machen können, die den Tatablauf oder auch die Person des Täters betreffen? Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit dem ermittelnden Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1283. Polizeieinsatz – Neuhausen

Am Donnerstag, 03.08.2023, gegen 18:15 Uhr, kam es in der U-Bahn der Linie U1, Fahrtrichtung OEZ, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Mann und einer 54-Jährigen, mit Wohnsitz in München. Im weiteren Verlauf sprühte dieser einem hinzukommenden 58-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München, Pfefferspray ins Gesicht. Durch diesen Angriff wurden der 58-Jährige, sowie vier weitere Personen im Nahbereich leicht verletzt. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Mann von der Tatörtlichkeit.

Nachdem die 54-Jährige den Polizeinotruf verständigt hatte, wurde sofort eine Nahbereichsfahndung eingeleitet, die aber ohne Erfolg verlief.

Der 58-Jährige wurde durch den verständigten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik verbracht.

Die weiteren Ermittlungen werden nun von der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Täterbeschreibung:

Männlich, zwischen 17 und 25 Jahre alt, 1,70 m groß, schlank, sportlich, helle Hautfarbe, blonde, kurze Haare, helle bzw. beige Bekleidung (Jacke, Hose), außerdem führte er einen schwarzen Rucksack und eine Bauchtasche mit sich.

Zeugenaufruf:

Wem ist im angegebenen Tatzeitraum eine verdächtige Person, im Bereich der U-Bahnhaltestelle Stiglmaierplatz bzw. der Linie U1 mit Fahrtrichtung OEZ oder in deren näheren Umgebung aufgefallen? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Münchner Kriminalpolizei, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.