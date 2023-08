1280. Verkehrsunfall eines Radfahrers – Schwabing

Am Donnerstag, 03.08.2023, gegen 16:45 Uhr, fuhr ein 73-Jähriger mit Wohnsitz in München auf einem Fahrrad die Nordendstraße in Richtung Kurfürstenplatz auf der Fahrbahn. Auf Höhe des Kurfürstenplatzes geriet der Radfahrer mit dem Vorderrad in den Gleisstrang der dort befindlichen Straßenbahnschienen, wodurch er zu Sturz kam. Er erlitt dabei unter anderem Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.