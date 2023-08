LKR. HOF. Am Donnerstag ergaunerten Betrüger in Arzberg und Hof rund 50.000 Euro mit Schockanrufen. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht nach Zeugen.

Bereits seit mehreren Tagen ging bei der Polizei Oberfranken eine Vielzahl von Meldungen über betrügerische Anrufe aus dem gesamten Regierungsbezirk ein. Die Unbekannten probierten es immer mit der gleichen Masche: Sie gaben sich am Telefon als Angehöriger aus und täuschten vor, einen Verkehrsunfall mit schweren Folgen verursacht zu haben. Anschließend forderten die Täter eine Kautionszahlung, um eine Haftstrafe für den Angehörigen abzuwenden.

So geschah es auch am gestrigen Donnerstag in Arzberg und Hof. In beiden Fällen erzählten die Betrüger ihre Geschichte vom angeblichen Verkehrsunfall. In beiden Fällen wurden die Angerufenen um ihr Erspartes gebracht.

Gegen 11.15 Uhr übergab ein 83-Jähriger einen fünfstelligen Betrag an einen Geldabholer in der Arzberger Bauernfeindstraße. Der Abholer lief danach in Richtung Innenstadt davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Etwa 20 Jahre alt

Zirka 170 Zentimeter groß

Er trug einen Stoffhut

Später am Nachmittag wurde ein 79-jähriger Hofer von den Betrügern in die Ernst-Reuter-Straße in Hof gelotst. Vor einem Fahrradgeschäft traf der Rentner kurz vor 16 Uhr auf eine unbekannte Geldabholerin. Dieser händigte er einen fünfstelligen Betrag aus.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

Weiblich

Etwa 175 Zentimeter groß

Nackenlange, schwarze Haare

Sie war bekleidet mit einer weißen Bluse und einer blauen Hose

Bei sich hatte sie eine schwarze Lederumhängetasche

Die Kriminalpolizei Hof hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat am Donnerstagvormittag zwischen 11 und 12 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Arzberg in der Bauernfeindstraße bemerkt?

Wer hat am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Hof in der Ernst-Reuter-Straße im Bereich des Finanzamtes wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.

Die Polizei Oberfranken rät: