Manipuliertes E-Bike festgestellt – 24-jähriger Fahrer unter Drogeneinfluss

SULZBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Für einen 24-Jährigen endete die Fahrt mit seinem E-Bike in der Nacht zum Freitag mit einer Kontrolle der Obernburger Polizei. Der Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte zudem sein Fahrrad technisch manipuliert. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Der Mann geriet gegen 01:30 Uhr am Freitag ins Visier der Streife der Polizeiinspektion Obernburg. Bereits zu Beginn konnten beim 24-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Nach einem positiven Vortest musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Im weiteren Verlauf konnten an dem Fahrrad des Mannes offensichtliche technische Manipulationen bemerkt werden. Auf Nachfrage räumte der Mann diese ein und gab an, dass sein E-Bike hierdurch eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h hat. Das Fahrrad wurde vor Ort sichergestellt.

Gegen den 24-Jährigen wird nun auf Grund seiner Drogenfahrt sowie einem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Mittwoch, 09:00 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, wurden an der Brentano Mittelschule in der Schweinheimer Straße drei Fensterscheiben mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT WASSERLOS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr versuchte ein Unbekannter gewaltsam in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Bezirksstraße 24 zu gelangen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.