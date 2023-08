AMBERG, VGEM. TÜRKEIM. Nach dem gestrigen Polizeieinsatz liegen die ersten Ermittlungsdetails vor. Der Tatverdächtige ist zwischenzeitlich in Untersuchungshaft eingeliefert worden.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann (wie bereits berichtet) in Amberg (Vgem. Türkheim) mehrfach mutmaßlich mit einer PTB-Waffe in die Luft geschossen hat. Danach begab er sich in Richtung Buchloe. Auf dem Weg dorthin bedrohte er eine zufällig vorbeifahrende Frau, indem er eine Waffe auf sie richtete. Die Geschädigte wandte sich wenig später an die Polizei und teilte mit, dass der Mann sich zwischenzeitlich am Bahnhof in Buchloe aufhalte, nachdem sie ihn dort wiedererkannt habe.

Gegen 17:45 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt eine Streitigkeit mitgeteilt, die sich in Fürstenfeldbruck auf offener Straße abspielte. Wie zwischenzeitlich bekannt ist, war der 28-jährige Tatverdächtige selbst der Mitteiler dieser Streitigkeit. Die eintreffenden Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck nahmen ihn daraufhin vorläufig fest. Die Beamten ermittelten, dass der Mann dort einen weiteren Geschädigten verbal und mittels Gestiken bedrohte.

Der Tatverdächtige wurde heute auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Beamten brachten den Mann daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt.

Auch gegenüber dem Ermittlungsrichter machte der 28-Jährige keine Angaben zur Sache. Die Ermittler gehen nun der Motivfrage nach und rekonstruieren den Ablauf des gestrigen Tages. (PI Bad Wörishofen)

