1817 - Raub in der Donaumeile - Polizei sucht Täter

Donauwörth - Am Montag (03.08.2023) beraubte eine Gruppe von vier männlichen Personen gegen 14.30 Uhr einen 14-Jährigen und einen 15-Jährigen in der Donaumeile.

Die Tätergruppe sprach die beiden Jugendlichen an, bedrohte diese und nahm ihnen Gegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich ab. Anschließend entfernte sich die Tätergruppe.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, zwischen 15-18 Jahre, südländisch, graue Jogginghose, Tanktop und grauer Kapuzenpulli

Täter 2: männlich, zwischen 15-18 Jahre, südländisch, schwarze Jogginghose mit seitlichen weißen Streifen, weißes T-Shirt, schwarzer Pulli oder Jacke, schwarze Schuhe und braune Cap

Täter 3: männlich, zwischen 15-18 Jahre, südländisch, blaue Jeanshose, schwarzes T-Shirt und weiße Schuhe

Täter 4: männlich, zwischen 15-18 Jahre, südländisch, schwarze Jogginghose mit seitlichen weißen Streifen, schwarzes Tanktop und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 09071/56-0 an die Kriminalpolizei Dillingen zu wenden.

1818 - Nachtrag zur Pressemeldung 1813: vermisste Person nach Badeunfall

Kissing - Gestern (02.08.2023) kam es gegen 16:25 Uhr am Auensee zu einem Badeunfall.

Ein 67-Jähriger begab sich zunächst zum Schwimmen ins Wasser. Plötzlich schrie er um Hilfe. Mehrere Personen am Ufer nahmen die Schreie wahr und versuchten, den Mann zu retten. Der 67-Jährige konnte jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Eine Vielzahl an Rettungskräften suchte nach dem Vermissten. Die intensive Suche musste am späten Abend eingestellt werden.

Seit heute (03.08.2023) 08:30 Uhr wird weiterhin nach dem 67-Jährigen gesucht. Hierzu sind unter anderem Boote, Drohnen und der Polizeihubschrauber im Einsatz.

- - - Ab hier neu: - - -

Der 67-Jährige wurde am 03.08.2023 gegen 16.30 Uhr durch Taucher im Auensee aufgefunden. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen und prüft nun die Hintergründe.

1819 - Trunkenheitsfahrt mit Lastkraftwagen

Derching - Gestern (03.08.2023) teilte ein Verkehrsteilnehmer gegen 09:30 Uhr mit, dass auf der Verbindungsstraße von Derching nach Frechholzhausen ein Sattelzuggespann unterwegs ist. Dieses fuhr Schlangenlinien.

Die hinzugerufene Polizeistreife stellte den Sattelzug, mit dem in der Fahrerkabine schlafenden Fahrer mitten auf der Straße stehend fest. Bereits bei der Kontrolle des 35-Jährigen bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 3,40 Promille.

Der Fahrer wurde aufgrund des Alkoholwertes zunächst ärztlich untersucht. Die Polizisten veranlassten anschließend eine Blutentnahme, stellten den Führerschein sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Der Sattelzug wurde abgeschleppt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Vollrausch.

1820 - Bankmitarbeiterin verhindert Betrug mit hohem Schaden

Asbach-Bäumenheim - Gestern (03.08.2023) meldeten zahlreiche Personen eingegangene „Schockanrufe“ bei der Polizei.

Ein Rentner aus Bäumenheim wurde am Nachmittag mehrfach kontaktiert. Die weibliche Anruferin teilte diesem in bekannter Manier mit: "Papa, ich hatte einen Unfall. Ich habe eine rote Ampel übersehen, da einen Unfall verursacht und ein Kind ist dabei ums Leben gekommen.“

Anschließend wurde der Hörer an einen angeblichen Staatsanwalt übergeben. Dieser männliche Tatverdächtige forderte als angebliche Kaution 40.000 Euro in bar oder wahlweise Gold. Der Angerufene machte sich auf den Weg zu seiner Bank. Bei der persönlichen Geldabhebung erkannte eine aufmerksame Bankmitarbeiterin die Betrugsmasche und forderte den Senior noch in der Filiale auf, seine echte Tochter anzurufen. Daher kam es zu keinem Vermögensschaden.

Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannten Personen wegen Betrug.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann .

. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen .

. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110 .

vor, informieren Sie unter der Nummer . Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/027381/index.html sowie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/.