Zwei der drei Insassen führten die Beamten am Folgetag, dem 30.07.2023, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem Haftrichter am Amtsgericht Kempten vor, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Beamten brachten die Männer in Justizvollzugsanstalten. Der dritte Tatverdächtige konnte einen Wohnsitz in Deutschland vorweisen, ihn entließen die Beamten nach beendeter Sachbearbeitung wieder.

Die zuständige Kriminalpolizei in Kempten übernahm die weiteren Ermittlungen. Zwischenzeitlich gelang es den Ermittlern bereits, neun der Fahrzeuge entsprechenden Diebstählen zuzuordnen. Sie gehen davon aus, dass weitere Geschädigte den Diebstahl eventuell noch nicht bemerkt oder zur Anzeige gebracht haben. Die Beamten der Kripo Kempten stehen in Kontakt mit den zuständigen Polizeidienststellen in Norddeutschland. (KPI Kempten)

