VÖHRINGEN/PFAFFENHAUSEN. Seit gestern, 03.08.2023, wird ein 74-Jähriger aus Vöhringen vermisst. Der Vermisste könnte sich in einer Notlage befinden.

Der Vermisste war an diesem Tag zuletzt gegen 11:30 Uhr bei Verwandten in Pfaffenhausen zu Besuch und hat sich von dort fußläufig entfernt. Er ist an Demenz erkrankt und mutmaßlich orientierungslos unterwegs. Er fährt gerne mit der Bahn.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden des 74-Jährigen.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit daher um Mithilfe auf der Suche nach dem 74-Jährigen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Mindelheim unter 08261/7685-0. (PI Mindelheim)

Link zur Fahndung mit Lichtbild und personengebundenen Hinweisen: ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG | 74-Jähriger vermisst

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).