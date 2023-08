PASSAU. Ein 28-Jähriger russischer Staatsangehöriger wurde gestern Vormittag von Passauer Schleierfahndern an der Tankrastanlage Donautal-West aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wegen eines vorangegangenen versuchten Mordes festgenommen.

Der 28-Jährige mit Wohnsitz in Köln war Beifahrer eines Pkw mit deutscher Zulassung. Gegen 09:40 Uhr erfolgte die Kontrolle im Rahmen der Schleierfahndung auf der BAB A3. Im Rahmen der Personenüberprüfung stellten die Polizisten fest, dass gegen den 28-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Marburg bestand, zu Grunde lag dem Haftbefehl ein versuchtes Tötungsdelikt im Sommer 2021 in Hessen. Der 28-Jährige wurde vor Ort festgenommen und im Verlauf des gestrigen Tages nach der Richtervorführung in eine JVA eingeliefert. Da der Mann zudem mehrere Dopingmittel im Gepäck hatte, wurde gegen ihn ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

