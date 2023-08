WÜRZBURG / SANDERAU. Am Donnerstag erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg Untersuchungshaftbefehl gegen einen 17-Jährigen, dem vorgeworfen wird, am Mittwochabend einen weiteren Jugendlichen mit einem Einhandmesser verletzt zu haben. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen werden von der Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt.

Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

Am Mittwochabend gerieten gegen 19:15 Uhr zwei größere Personengruppen an der Straßenbahnhaltestelle Königsberger Straße aneinander. Hierbei kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der offenbar auch ein Stichwerkzeug eingesetzt wurde. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurden dem Sachstand nach insgesamt zwei Personen aus den vorgenannten Gruppen durch Schnittwunden verletzt.

Schneller Fahndungserfolg der Polizei

Einige Personen flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei in verschiedene Richtungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Beamten nach den Personen wurde auch durch zahlreiche Einsatzkräfte benachbarter Dienststellen unterstützt. Im Bereich der Randersackerer Straße konnten mehrere Jugendliche angetroffen werden, unter denen sich auch der 17-Jährige und ein weiterer, 16-Jähriger Tatverdächtiger befanden. Die Verdächtigen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht. Bei dem vermutlichen Tatwerkzeug, welches nach einer Absuche aufgefunden und sichergestellt werden konnte, handelt es sich offenbar um ein Einhandmesser.

Kripo Würzburg ermittelt

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch am Abend die Ermittlungen zur Klärung der genauen Tatbeteiligungen und Tatumstände in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg übernommen.

Haftbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde der 16-jährige Tatverdächtige in Freiheit entlassen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Tatverdächtige im Alter von 17 Jahren am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der 17-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.