WÜRZBURG / VERSBACH. Callcenterbetrüger haben am Mittwoch versucht, bei einem Rentner einen hohen fünfstelligen Betrag zu erbeuten. Der Senior hatte den Betrugsversuch erkannt und die Polizei verständigt. Polizeibeamte konnten einen Mann bei der Geldübergabe vorläufig festnehmen. Am Donnerstag führte die Kripo den Beschuldigten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vor, der gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl erließ.

Aufmerksamer Senior verständigt Polizei

Am Mittwochnachmittag hat ein Senior den Anruf eines Callcenter-Betrügers erhalten. Dieser gab vor, die Tochter sei in einer Notsituation. Angeblich habe diese einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne eine drohende Haftstrafe nur mit einer schnellen Geldzahlung über mehrere zehntausend Euro abwenden. Der Mann erkannte glücklicherweise den Betrugsversuch und verständigte umgehend die Polizei.

Tatverdächtiger bei Geldübergabe festgenommen

Die Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei Würzburg wurden durch Einsatzkräfte der Zentralen Einsatzdienste Würzburg unterstützt. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger konnte schließlich im Zuge der Geldübergabe in Versbach durch die Beamten festgenommen werden.

Richter erlässt Untersuchungshaftbefehl gegen 39-Jährigen

Den in Polen wohnhaften Tatverdächtigen führte die Kriminalpolizei am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg und erließ Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Bandenbetrugs. Im Anschluss kam er in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen, insbesondere zu weiteren Tatbeteiligten, führt nun die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg durch.