WEIßENHORN. In den frühen Abendstunden am 03.08.2023, konnte eine Frau eine starke Rauchentwicklung in Weißenhorn feststellen. Hier stellte sich heraus, dass ein Carport samt Unterstand in Brand geraten war. Dieser dehnte sich zügig zu einem Vollbrand aus. Die rasch eintreffenden Feuerwehren aus Weißenhorn und Bubenhausen konnten ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser verhindern. Insgesamt waren 55 Einsatzkräfte vor Ort. Durch das Feuer wurde keine Person verletzt. Der Sachschaden wird bislang auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die ersten Ermittlungen vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm geführt. (KPI Memmingen – KDD)

