NÜRNBERG. (915) Am Donnerstagnachmittag (03.08.2023) verunfallte ein Motorradfahrer in Nürnberg Zollhaus. Der Mann erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.



Der Motorradfahrer war gegen 16:00 Uhr auf der Staatsstraße 2225 (Am Zollhaus) in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Kurz vor der dortigen Gaststätte geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf eine Verkehrsinsel, verlor die Kontrolle über das Kraftrad und prallte gegen eine Hauswand. Passanten kamen hinzu und leisteten umgehend Erste Hilfe. Der Motorradfahrer kam unter laufenden Reanimationsmaßnahmen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag.

Stand jetzt (19:15 Uhr) sind die Personalien des tödlich verunglückten Mannes noch nicht gesichert.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth werden sie hierbei von einem Gutachter unterstützt. Die St2225 war für die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt.



Erstellt durch: Janine Mendel