AMBERG / VGEM. TÜRKHEIM und MINDELHEIM (LKR. UNTERALLGÄU) / BUCHLOE und GÜNZACH (LKR. OSTALLGÄU). Heute Nachmittag gegen 14:00 Uhr wurden der Polizeieinsatzzentrale in Kempten mehrere Schussgeräusche in Amberg (Lkr. Unterallgäu) mitgeteilt.

Nach ersten Hinweise habe eine männliche Person mehrfach in die Luft geschossen. Personen wurden nicht bedroht und nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Schreckschusswaffe, da Beamte am Ort der Schussabgabe entsprechende Hülsen fanden. Der mutmaßliche Tatverdächtige soll im weiteren Verlauf am Bahnhof in Buchloe gesehen worden sein.

Aufgrund dessen überprüften die Einsatzkräfte den Bahnhofsbereich und den Zugverkehr. Betroffen waren die Regionalbahn von Buchloe nach Kaufering (Kontrollort Buchloe), der Regionalexpress von Buchloe nach Kempten (Kontrollort Günzach) und der Regionalexpress von Buchloe nach Lindau (Kontrollort Mindelheim). Die Absuche aller Züge verlief negativ. Diese konnten ihre Fahrt zwischenzeitlich fortsetzen. Wieviele Fahrgäste von den polizeilichen Maßnahmen betroffen waren, ist im Moment nicht bekannt.

Rund drei Dutzend Streifen waren in den Einsatz eingebunden. Eine Vielzahl davon fahndet weiter intensiv nach der unbekannten männlichen Person.

Hinweise über verdächtige Personen oder Wahrnehmungen werden unter der Rufnummer 110 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Die Polizei rät, verdächtige Personen nicht anzusprechen und keine Anhalter mitzunehmen. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer 0831 9909-0 (-1012/ -1013).