1808 - Wohnungseinbruch

Stadtbergen - Am Montag (01.08.2023) verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gegen 12.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus im Alemannenweg.

Der Unbekannte entwendete Gegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Kurz vorher hatte ein Unbekannter an der Haustüre geklingelt. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, dunkle Kleidung mit Cap. Zudem konnte ein silberner Golf Format mit Wiesbadener Kennzeichen in der Nähe gesehen werden.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.

Die Polizei informiert zum Thema Einbruchschutz:

Die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bieten neutrale und unabhängige Beratungen zum Thema Einbruchschutz an. Folgender Service steht allen interessierten Personen kostenlos zur Verfügung:

Individuelle und neutrale Beratung vor Ort über wirksame Sicherungseinrichtungen sowie elektronische Melde- und Überwachungsanlagen und entsprechende Verhaltensweisen

Referate bei den verschiedensten Personengruppen über die Themen Sicherungsmöglichkeiten für Haus und Wohnung sowie weitere vorbeugende Verhaltensregeln für Sach- und Personenschutz

Erstellung von bedürfnisorientierten Schwachstellenanalysen und Sicherungskonzepten für Großobjekte und besonders sicherheitssensible Betriebe/Einrichtungen des Staates und der Wirtschaft

Termine können bei der Kriminalpolizei unter 0821/323-3737 (zuständig für die Stadt Augsburg und die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg) und 09071/56-370 (zuständig für die Landkreise Dillingen und Donau-Ries) ausgemacht werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html.

1809 - Geschwindigkeitsmessung auf der A8

Gersthofen / Bundesautobahn A8 / Fahrtrichtung München - Im Zeitraum zwischen Dienstag (25.07.2023) und Montag (31.07.2023) überwachte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg die Geschwindigkeit auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt an dieser Stelle 120 km/h.

Insgesamt maß die Polizei in diesem Zeitraum knapp 150.000 Fahrzeuge. Dabei fuhren 1861 Fahrzeuge zu schnell. Bei 71 Personen bewegte sich die Geschwindigkeitsüberschreitung im Bereich eines Fahrverbotes. Die Polizei leitete in allen Fällen ein Bußgeldverfahren ein.

Den traurigen Höchstwert erreichte ein Autofahrer, welche mit 228 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro, 2 Punkte im Zentralregister und 3 Monate Fahrverbot.

1810 - Unfallflucht am Tandlmarkt

Aichach - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, wurde am Sonntag (30.07.2023) zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr, die Fassade eines Wohn- und Geschäftsgebäudes am Tandlmarkt angefahren.

Aufgrund der Spurenlage und des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw handeln könnte. Im Anschluss entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden bewegt sich im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich unter 08251-8989-11 an die Polizeiinspektion Aichach zu wenden.

1811 - Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt

Zusmarshausen - Gestern (02.08.2023) ereignete sich um 10:55 Uhr auf dem Marktplatz in Zusmarshausen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 77-Jährige schwer verletzt wurde.

Die Frau wollte zu Fuß den Zebrastreifen vor der Kirche überqueren. Der 87-Jährige Fahrer eines Opel Meriva übersah die Frau und fuhr sie an. Die Frau erlitt nach bisherigen Erkenntnissen, eine Hüft- und Oberschenkelfraktur.

Sie wurde mit dem Rettungswagen in die Universtiätsklinik nach Augsburg gebracht. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand geringer Sachschaden.

1812 - Unfallflucht

Schwabmünchen - Gestern (02.08.2023) wurde in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr ein ordnungsgemäß in der Kaufbeurer Straße (auf Höhe der einstelligen Hausnummern) am Fahrbahnrand geparkter Pkw Range Rover angefahren.

Dadurch entstand am hinteren linken Radkasten des SUV ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich unter 08232/9606-0 an die Polizeiinspektion Schwabmünchen zu wenden.

1813 - vermisste Person nach Badeunfall

Kissing - Gestern (02.08.2023) kam es gegen 16:25 Uhr am Auensee zu einem Badeunfall.

Ein 67-Jähriger begab sich zunächst zum Schwimmen ins Wasser. Plötzlich schrie er um Hilfe. Mehrere Personen am Ufer nahmen die Schreie wahr und versuchten, den Mann zu retten. Der 67-Jährige konnte jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Eine Vielzahl an Rettungskräften suchte nach dem Vermissten. Die intensive Suche musste am späten Abend eingestellt werden.

Seit heute (03.08.2023) 08:30 Uhr wird weiterhin nach dem 67-Jährigen gesucht. Hierzu sind unter anderem Boote, Drohnen und der Polizeihubschrauber im Einsatz.