HIRSCHZELL/B12. Gegen 12:10 Uhr bekam die Polizei Kaufbeuren über die Einsatzzentrale die Mitteilung über einen Frontalzusammenstoß auf der B12 auf Höhe Hirschzell. Ein 33-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Kempten. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links in den Gegenverkehr und prallte zunächst in die Seite eines entgegenkommenden Familien-Van, besetzt mit einer 38-jährigen Mutter und ihren drei Kindern (vier, sechs und neun Jahre alt). Der Van wurde neben die Fahrbahn geschleudert. Letztlich prallte der 33-Jährige frontal in das nächste Fahrzeug hinter dem Van. Dieses Fahrzeug war mit einem 70-jährigen Mann besetzt. Die Kinder blieben zum Glück unverletzt, die Mutter erlitt eine leichte Schürfwunde und konnte nach kurzer Begutachtung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Der 33-jährige Unfallverursacher sowie der 70-jährige Mann kamen mit nur leichten Verletzungen zur Abklärung in ein Krankenhaus. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch ein Notarzt im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 50.000 Euro, da an allen Fahrzeugen Totalschaden entstand. Es kam während der Unfallaufnahme für circa zwei Stunden zu leichten Verkehrsbehinderungen. (PI Kaufbeuren)

