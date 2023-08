1270. Öffentlichkeitsfahndung: Sexueller Missbrauch von Kindern in zwei Fällen – Ludwigsvorstadt

Bereits an den Samstagen, 04.03.2023, zwischen 18:40 und 18:45 Uhr, (Fall1) und 18.03.2023, zwischen 17:15 und 18:00 Uhr, (Fall2) ist es jeweils zu einem sexuellen Missbrauch von Kindern in einem Kinokomplex in der Bayerstraße gekommen.

Im Fall 1 befand sich eine damals 13-Jährige während einer Kinderfilmvorstellung alleine in einem der dort befindlichen Kinosäle. Während der Filmvorstellung setzte sich der bislang unbekannte Täter auf einen leeren Platz direkt neben das Mädchen und nahm unvermittelt sexuelle Handlung an sich selbst vor. Als sich die 13-Jährige daraufhin vom unbekannten Täter entfernte und einen anderen Platz einnahm, flüchtete dieser aus dem Kinosaal in unbekannte Richtung. Erst zuhause angekommen vertraute sich das Mädchen einem Familienangehörigen an, welcher daraufhin Anzeige bei einer nahegelegenen Polizeidienststelle erstattete.

Im Fall 2 befanden sich eine 12- und eine 13-Jährige während einer Kinovorstellung ebenso in einem der Kinosäle im selben Anwesen. Der bislang unbekannte Täter setzte sich auch hier während einer Filmvorstellung auf einen freien Sitzplatz neben die beiden Kinder und nahm nun sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Als die Mädchen diese Handlungen wahrgenommen hatten, flüchtete auch hier der Täter aus dem Kinosaal und konnte unerkannt entkommen. Die Kinder meldeten diesen Vorfall unverzüglich bei Mitarbeitern des Kinokomplexes, welche die Polizei über den Notruf 110 von diesem Vorfall informierten.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen aber ergebnislos.

Das Kommissariat 17 übernahm die Ermittlungen in beiden Fällen und erlangte dabei auch Fotos des Täters aus Überwachungskameras. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft München I einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, der durch das Amtsgericht München erlassen wurde.

In beiden Fällen handelt es sich nach dem bisherigen Ermittlungsstand um den gleichen Täter.

Zeugenaufruf:

Wer kennt diesen Mann bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 17, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Diese genannten Fotos können unter diesem Link: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen aufgerufen werden.