KÜPS, LKR. KRONACH. Am Dienstagnachmittag fanden Polizeibeamte verschiedene Drogen und mehrere Waffen in der Wohnung eines 34-Jährigen in Küps. Die Drogen und Waffen wurden beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt.

Gegen 15 Uhr am Dienstag wurden Zivilfahnder auf zwei Männer aufmerksam, die in Küps auf offener Straße einen Joint rauchten. Bei der folgenden Kontrolle versuchte einer der beiden eine Plombe mit Haschisch zu verschlucken, was die Beamten jedoch verhindern konnten. Auf Anordnung des Amtsgerichts Kronach wurde die Wohnung dieses Mannes im Anschluss an die Kontrolle durchsucht. Dort fanden die Beamten neben verschiedenen Arten von Drogen zwei professionelle Aufzuchtanlagen für Marihuana sowie mehrere Waffen. So hatte der 34-Jährige unter anderem diverse Messer, eine Armbrust und vier Wurfsterne zu Hause. Wurfsterne sind in Deutschland generell verboten. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt nun gegen den Mann wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz. Da er die Polizeibeamten außerdem beleidigte und sich deren Maßnahmen widersetzte, wird er sich auch wegen Beleidung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht verantworten müssen.