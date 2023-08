NÜRNBERG. (911) Von Freitag (04.08.2023) bis Sonntag (06.08.2023) finden im Nürnberger Stadtgebiet mehrere mobile Versammlungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.



Folgende Versammlungen sind für das Wochenende bei der Versammlungsbehörde angemeldet:

Freitag, 04.08.2023, 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr: Fahrraddemonstration auf folgender Wegstrecke:

Opernhaus - Bahnhofstraße - Pillenreuther Straße - Julius-Loßmann-Straße, Saarbrückener Straße - Marthweg - Gaulnhofer Graben - Am Weißensee - Vorjurastraße – Umbenhauerstraße (Zwischenkundgebung) - Rennbahnstraße - Kellerstraße (Zwischenkundgebung) - Vorjurastraße - Weltenburger Straße - Walter-Flex-Straße - Königshofer Weg - Eibacher Hauptstraße - Weißenburger Straße -Ludwig-Scholz-Brücke - Schweinauer Hauptstraße - Gustav-Adolf-Straße - Von-der-Tann-Straße - Westpark (Abschlusskundgebung) - Jansenbrücke - Fürther Straße -

Am Plärrer - Frauentorgraben - Richard-Wagner-Platz.

Freitag, 04.08.2023, 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr: mobile Versammlung auf folgender Wegstrecke:

Richard-Wagner-Platz (Auftaktkundgebung, Dauer ca. 30 Minuten) – Frauentorgraben – Bahnhofsplatz – Königstor – Königstraße – Hallplatz – Kornmarkt – Dr.-Kurt-Schumacher-Straße – Färberstraße – Karolinenstraße – Vorplatz Lorenzkirche (Abschlusskundgebung, ca. 19:45 Uhr, Dauer ca. 15 Minuten).

Samstag, 05.08.2023, 12:15 Uhr bis 15:00 Uhr: mobile Versammlung auf folgender Wegstrecke:

Deumentenstraße / Berliner Platz (Auftaktkundgebung) – Bayreuther Str. – Laufer Tor – Äußerer Laufer Platz – Äußere Laufer Gasse – Innerer Laufer Platz – Innere Laufer Gasse –Theresienplatz – Theresienstr. – Fünferplatz – Obstmarkt – Spitalgasse – Hans-Sachs-Platz– Spitalbrücke – Heubrücke – Peter-Vischer-Str. – Theatergasse – Königstr. – Bahnhofsplatz – Frauentorgraben – Grasersgasse – Kornmarkt (Abschlusskundgebung bis 15:00 Uhr).

Sonntag, 06.08.2023: Heimspiel 1. FCN – Hannover 96

Aufgrund unvermeidlicher Arbeiten am Kabelnetz laufen die Lichtsignalanlagen um das Max-Morlock-Stadion und auf den Anfahrtsrouten in festen Grundprogrammen, ohne die Möglichkeit einer kurzfristigen Anpassung an die Hauptverkehrsströme. In diesem Zusammenhang wird auf die Pressemeldung der Stadt Nürnberg (Nr. 838 v. 01.08.2023) verwiesen.

Es empfiehlt sich, auf die Anreise mit dem eigenen Kraftfahrzeug nach Möglichkeit zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, da mit längeren An- und Abfahrtszeiten zu rechnen ist.

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kommt es im genannten Zeitraum im Bereich der

o.g. Strecken zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen

für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu

beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke / die

Veranstaltungsbereiche weiträumig zu umfahren.

