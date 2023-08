Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch, zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, wurde in der Würzburger Straße auf Höhe der Hausnummer 116 ein weißer BMW im Bereich der linken Fahrzeugseite angefahren.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, wurde vor einem Geschäft für Heimtierbedarf in der Maximilianstraße ein geparkter Skoda angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr wurde ein Unbekannter im EDEKA-Markt an der Krummwiese bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Der Mann flüchtete unerkannt. Er war ca. 30 Jahre alt und mit einer hellblauen Trainingsjacke und einer dunklen Jeans bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.