WÜRZBURG / INNENSTADT. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, in deren Verlauf ein 38-jähriger mit Fußtritten gegen den Kopf schwer verletzt wurde. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln zu den Hintergründen der Tat und suchen Zeugen.



Auseinandersetzung in Juliuspromenade – Täter flüchtig

Dem aktuellen Sachstand nach eskalierte gegen 01:10 Uhr eine Streitigkeit zwischen einer 3-köpfigen und einer 10-köpfigen Personengruppe in der Juliuspromenade, Ecke Karmelitenstraße. Aus dem Streit entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf mindestens zwei Personen einen 38-Jährigen durch Schläge zu Boden gebracht und mehrfach mit Füßen gegen ihn getreten haben sollen. Die Täter und die dazugehörige 10-köpfige Gruppe flüchteten im Anschluss in Richtung Barbarossaplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Würzburger Polizei blieb bislang ohne Erfolg.



Eine Person schwer verletzt ins Krankenhaus

Der 38-jährige Geschädigte wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt und kam nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ein weiterer 28-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Er erlitt mehrere Schürf- und Platzwunden im Bereich des Kopfes.



Kripo übernimmt Ermittlungen – Zeugen gesucht

Nachdem sich Hinweise ergaben, dass auch gegen den Kopf getreten wurde, hat nun die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die Ermittlungen wegen eines im Raum stehenden versuchten Tötungsdeliktes übernommen. Der Auslöser für die Auseinandersetzung ist ebenso wie der genaue Tathergang noch unklar und nun Gegenstand dieser Ermittlungen.



Zeugen, welche die Auseinandersetzung in der Juliuspromenade beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.



Die Zeugen beschrieben die zwei Angreifer wie folgt:

Beide etwa 20 - 25 Jahre alt

Person 1: asiatisches Erscheinungsbild, schwarze Brille, schwarze Cappy, weißes T-Shirt, schwarzer Jogginganzug

Person 2: kurze schwarze Haare, Dreitagebart, englischsprechend