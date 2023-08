WIEDERGELTINGEN/A 96. Am Mittwochnachmittag wendete ein 83-Jähriger mit seinem Pkw im Parkplatz Wiedergeltingen/Süd auf der A 96 und fuhr als Geisterfahrer auf die Richtungsfahrbahn München in Richtung Lindau und dort dann weiter auf dem linken Fahrstreifen. Er streifte den Pkw eines ihm entgegenkommen 32-Jährigen, der gerade den Sattelzug eines 56-Jährigen überholt hatte, schleuderte in die Mittelschutzplanke und stieß anschließend frontal mit dem Pkw einer 79-Jährigen zusammen, die ebenfalls gerade den Sattelzug überholte. Die nachfolgenden Pkw eines 26- und eines 19-Jährigen wurden durch umherfliegende Teile beschädigt. Der 83-Jährige Unfallverursacher verstarb wenig später an der Unfallstelle. Der 32-Jährige Pkw-Fahrer und die 79-Jährige Pkw-Fahrerin wurden schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an, der die Spuren an der Unfallstelle sicherte. Die Fahrbahn Richtung München war bis um 20:50 Uhr total gesperrt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Türkheim und Bad Wörishofen, sowie die Autobahnmeisterei Mindelheim zur technischen Hilfeleistung, Absperrung und Verkehrslenkung eingesetzt.

