MAINSTOCKHEIM, LKR. KITZINGEN. Am Mittwochabend haben sich innerhalb weniger Minuten zwei Verkehrsunfälle auf einem Autobahnabschnitt bei regennasser Fahrbahn ereignet. Bei der Kollision eines Pkw mit einem Sattelzug hat eine 45-jährige Frau ihr Leben verloren. Fünf Personen wurden zuvor im Zuge eines weiteren Verkehrsunfalles verletzt.

Fünf Personen bei Auffahrunfall verletzt

Am Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr, gingen bei Polizei und Feuerwehr Mitteilungen über einen Verkehrsunfall auf der A3 zwischen dem Kreuz Biebelried und der Anschlussstelle Kitzingen / Schwarzach in Fahrtrichtung Nürnberg ein. Dem Sachstand nach war zunächst ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache auf einen davor fahrenden Kleinbus aufgefahren. In diesem Kleinbus befanden sich insgesamt acht Personen, von denen vier zumindest leicht verletzt wurden. Diese und die ebenfalls leicht verletzte Fahrerin des Pkw wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.

Weiterer Verkehrsunfall - 45-jährige Beifahrerin verstorben

Nur wenige Minuten später kam es rund zwei Kilometer hinter der ersten Unfallstelle zu einem weiteren Verkehrsunfall. Dem Sachstand nach war ein Pkw aus noch unbekannter Ursache am Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren. Die 45-jährige Beifahrerin des Pkw erlitt hierbei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Pkw zog sich ebenfalls Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallursache ermittelt in beiden Fällen die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg. Um den Unfallhergang des tödlichen Verkehrsunfalls exakt rekonstruieren zu können, wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Zudem befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren aus Kitzingen und Biebelried, sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz. U. a. sperrten diese für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten den Autobahnabschnitt in Richtung Nürnberg.