WALTENHOFEN. Am Nachmittag des 02.08.2023 ereignete sich auf der B19 ein alleinbeteiligter Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Daraufhin lenkte der Fahrer nach links und prallte in die Mittelschutzplanke. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Pkw zweimal und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Die Fahrbahn wurde für ca. eine Stunde zum Teil gesperrt. Nach ersten Einschätzungen des Rettungsdienstes wurde der Fahrer leicht verletzt. Im Pkw befanden sich zudem zwei Hunde, welche augenscheinlich unverletzt blieben.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 17.000 €. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Waltenhofen, Martinszell und Immenstadt waren im Einsatz und führten Absperr- bzw. Reinigungsarbeiten der Fahrbahn durch.

