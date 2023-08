Nach Verkehrsunfall auf A3 - 70.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART. Nach einem Verkehrsunfall auf der A3 am Dienstagnachmittag mit rund 70.000 Euro Sachschaden hat die Aschaffenburger Verkehrspolizei ihre Unfallermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wird insbesondere auf Hinweise von unbeteiligten Zeugen gehofft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang waren die beiden Unfallbeteiligten bei starkem Regen gegen 13:30 Uhr auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs. Hierbei kam ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem mittleren Fahrsteifen offenbar ins Schlingern und touchierte den Peugeot eines 60-Jährigen auf dem rechten Fahrstreifen. Der Peugeot geriet in der Folge zweimal in die Leitplanke und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Mercedes drehte sich um die eigene Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand.

Ein dritter Unfallbeteiligter war ebenfalls mit seinem Pkw in Richtung Nürnberg unterwegs und fuhr über Fahrzeugteile der beiden anderen Fahrzeuge.

Die drei genannten Fahrzeuge waren allesamt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Mercedes sowie die Beifahrerin des Peugeot wurden leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in naheliegende Krankenhäuser.

Die Verkehrspolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und wurde vor Ort durch die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn sowie die Autobahnmeisterei unterstützt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.





Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Dienstag, 12:30 Uhr, und Mittwoch, 04:00 Uhr, wurde ein in der Friedhofstraße geparkter Mercedes mit blauer Farbe besprüht.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntag, gegen 18:20 Uhr, befuhr ein Unbekannter mit seinem E-Scooter den Eingangsbereich der Sparkassen-Filiale in der Friedrichstraße und beschädigte hierbei die dortige Glastür.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag, zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr, beschädigte ein 76-Jähriger nach eigenen Angaben mit seinem Pkw auf dem Parkplatz des Freibades einen weißen Kleintransporter. Nachdem er umgeparkt hatte, war dieser leider nicht mehr vor Ort.

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag, zwischen 14:50 Uhr und 16:00 Uhr, wurde am Schloßplatz ein roter Ford angefahren und im Bereich der Beifahrerseite beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.