1804 - Einbruch in Einfamilienhaus

Dasing - Gestern (01.08.2023) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Bachstraße.

Hierbei wurden durch den Täter einige Gegenstände entwendet. Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Beuteschaden bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich.

Gegen 14.00 Uhr hatte eine unbekannte Frau an dem Haus geklingelt. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: etwa 160 cm groß, 40 Jahre, kräftig, osteuropäisch, gewellte Haare.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.

1805 - Radfahrer als Zeuge gesucht

Maihingen - Wie erst jetzt bekannt wurde, fuhr ein Radfahrer am Samstag (15.07.2023) gegen 20.30 Uhr einem 5-jährigen Kind versehentlich über den Fuß, als dieses auf dem gut besuchten Spielplatz spielte.

Bei dem 5-jährigen Mädchen wurde dann etwas später festgestellt, dass das Sprunggelenk gebrochen war und sie musste ärztlich versorgt werden.

Der Radfahrer, dessen Eltern oder Zeugen zu dem Unfall, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden.

1806 - Motorradunfälle

Langerringen / Mickhausen - Gestern (01.08.2023) kam es zu mehreren Unfällen, bei denen Motorradfahrer alleinbeteiligt stürzten.

Um 07:45 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Krad von Langerringen kommend in Richtung Hurlach. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und rutschte in ein angrenzendes Getreidefeld. Dabei wurde er nur leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum nach Augsburg verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Gleich zwei Fahrer verunfallten um 19:30 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve, als sie mit ihren Leichtkrafträdern hintereinander von Mickhausen kommend in Richtung Birkach (Kreisstraße A16) fuhren. Vermutlich hatten die beiden 17-Jährigen ihre Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn nicht angepasst, so dass beide stürzten und dabei leicht verletzt wurden. Beide wurden vom Rettungsdienst in die Wertachklinik nach Bobingen verbracht. Ihre Zweiräder wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich hier insgesamt auf ca. 11.000 Euro.

1807 - Pavillon hinter Rathaus beschädigt

Asbach-Bäumenheim - Bislang unbekannte Tatverdächtige zerschlugen in den vergangenen Tagen am Rathausplatz ein Glasfenster am Pavillon hinter dem Rathaus Bäumenheim.

Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere hundert Euro. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.