BODENMAIS, LKR. REGEN. 85-jährige Pkw-Fahrerin verursacht an einem Fußgängerüberweg Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person.

Am 02.08.23, gegen 10.55 Uhr, war eine 85-jährige Pkw-Fahrerin auf der Bahnhofstraße in Bodenmais Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie nach derzeitigem Ermittlungsstand an einem Fußgängerüberweg Höhe Arberseestraße einen 70-jährigen Mann und eine 70-jährige Frau, welche den Fußgängerüberweg überqueren wollten, übersah und es zum Unfall kam. Beide Personen wurden frontal erfasst, wobei der Mann nach dem Aufprall vom Pkw überrollt und darunter eingeklemmt wurde.

Nachdem dieser von Kräften der FFW Bodenmais aus seiner Lage befreit werden konnte, wurde er mit schweren Verletzungen mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen. Die Frau, welche zwar auch vom Pkw erfasst, aber nicht überrollt, sondern seitlich weggeschleudert wurde, erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die 85-jährige Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde u.a. vom gerufenen Kriseninterventionsteam betreut. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf wurde zur Spurensicherung ein Unfallgutachter hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1000.- Euro.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Regen, Tel. 09921/9408-0, PHK Süß