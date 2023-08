ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Am vergangenen Samstag, 29.07.2023, kam es im Bereich des Ergoldinger Volksfestplatzes zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber nach dem mutmaßlichen Täter.

Dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen der Kripo Landshut nach sind am Samstag, gegen 02.00 Uhr aus bislang nicht bekannten Gründen drei Männer im Alter von 17, 20 und 33 Jahren in Streit geraten und verletzten sich im Verlauf der Auseinandersetzung mit Schlägen und einer Glasflasche. Nachdem sich der Sachverhalt zunächst so darstellte, wonach der 33-Jährige seine beiden Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben soll, sind umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers eingeleitet worden.

Die Kripo Landshut ermittelt nun gegen die drei Männer wegen wechselseitig begangener Gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kripo Landshut unter Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 02.08.2023, 14.50 Uhr