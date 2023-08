BAD RODACH, LKR. COBURG. Am vergangenen Wochenende schlugen Kupferdiebe am Georgenberg zu. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Sonntag, 30. Juli, auf Montag, 31. Juli, stahlen Unbekannte eine größere Menge Kupfer am Hochbehälter in der Nähe der Henneberger Warte. Nachdem die Täter das Eingangstor aufgebrochen hatten, deckten sie über 150 Quadratmeter Dachfläche ab und rissen etwa 50 Meter Dachrinnen aus ihren Verankerungen. Für den Abtransport der Kupferteile benutzten sie vermutlich ein größeres Fahrzeug. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die Täter beschädigten mit ihrem rücksichtslosen Vorgehen außerdem das Gebäude und die Umzäunung. Die Reparaturkosten hierfür werden mit 20.000 Euro veranschlagt.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit oder vorher am Georgenberg verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.