1263. Unerlaubter Handel von Betäubungsmittel; Festnahme eines Tatverdächtigen – Stadtgebiet München

Am Freitag, 14.07.2023, gegen 15.45 Uhr, fiel einer Streife des Polizeipräsidiums München ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München auf, der mit seinem Fahrrad einen Rotlichtverstoß beging. Als dieser die Streife bemerkte, versuchte er zu flüchten. Bei seinem Fluchtversuch entledigte er sich mitgeführter Betäubungsmittel, die mit Hilfe eines hinzugezogenen Rauschgiftspürhundes aufgefunden und sichergestellt werden konnten. Der 30-Jährige konnte von den Beamten festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat nun das Kommissariat 82 des Polizeipräsidiums München übernommen.

Im Rahmen seiner Vernehmung machte der 30-Jährige umfangreiche Angaben. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte in der Folge ein 23-jähriger mit Wohnsitz in München als weiterer Tatverdächtiger identifiziert werden. Über die Staatsanwaltschaft München I konnte in der Folge ein Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung beim Amtsgericht München erwirkt werden.

Am Freitag, den 28.07.2023, wurde dieser Durchsuchungsbeschluss vollzogen. Dabei wurde der 23-Jährige in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen. Bei der Durchsuchung konnten mehrere hundert Gramm Marihuana sowie Bargeld und eine Attrappe einer verbotenen Waffe (Butterflymesser) aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Marihuana in nicht geringer Menge durch das Kriminalfachdezernat 8 ermittelt. Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Die Ermittlungen dauern an.

1264. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Radfahrer – Altstadt

Am Dienstag, 01.08.2023, gegen 15.40 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus dem Landkreis München mit einem Lkw MAN die Sonnenstraße in Richtung Blumenstraße. Zur selben Zeit fuhr eine 42-jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Fahrrad in dieselbe Richtung.

Nach dem Überqueren der Kreuzung mit der Lindwurmstraße kam es aus bislang ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß zwischen dem Lkw und der Radfahrerin. In der Folge stürzte die 42-Jährige und wurde vom Lkw teilweise überrollt. Sie wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Lkw wurde leicht, das Fahrrad schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.500.- Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden von der Verkehrspolizei München geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1265. Zusammenstoß zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Grünwald

Am Dienstag, 01.08.2023, gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 32-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw BMW die Kreisstraße M11 von Grünwald Richtung Oberhaching. Zeitgleich kam ihr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Peugeot entgegen.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 32-Jährige in den Gegenverkehr, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem 23-Jährigen kam. Hierdurch wurden die beiden Fahrzeugführer verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf circa 50.000.- Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, bevor er wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1266. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl – Ramersdorf

Am Mittwoch, 02.08.2023, konnte eine Anwohnerin der Balanstraße beobachten, wie ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München versuchte, mit einem Werkzeug einen Warenautomaten zu öffnen. Die Anwohnerin verständigte unmittelbar den Polizeinotruf 110, weshalb sofort mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden.

Die Anwohnerin teilte zudem mit, dass ein weiterer 27-Jähriger mit Wohnsitz in München das Umfeld beobachtet. Durch die verständigten Streifen konnte der 30-Jährige und der 27-Jährige im Nahbereich der Tatörtlichkeit angetroffen und festgenommen werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt und wurden zur Klärung der Haftfrage an die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Ergebnis der Vorführung liegt aktuell noch nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei.

1267. Zwei Körperverletzungsdelikte – Unterhaching und Untergiesing

Fall 1:

Am Freitag, 23.06.2023, gegen 13:25 Uhr, befand sich eine 11-Jährige mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Budapester Straße in Unterhaching. Ihr kam dabei ein unbekannter Mann entgegen, der ein Fahrrad schob. Beim Vorbeifahren schlug der Mann der 11-Jährigen ohne erkennbaren Grund auf den Rücken. Die 11-Jährige erlitt dadurch Schmerzen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Hinweise auf den Täter.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 55 Jahre alt, weiß-graue leicht gewellte Haare, bekleidet mit einem roten Oberteil und grau-brauner Weste

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Budapester Straße (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Fall 2:

Am Montag, 03.07.2023, gegen 14:45 Uhr, befand sich ein bislang unbekannter Mann mit einem Fahrrad auf der Fahrbahn an der Kreuzung Sommerstraße / Untere Weidenstraße in Untergiesing. Dort beleidigte er zwei auf dem Gehweg stehende Passanten verbal und mit einer Geste.

Anschließend fuhr er mit dem Fahrrad auf den Gehweg der Unteren Weidenstraße und schlug einer auf dem Gehweg stehenden Frau (44 Jahre mit Wohnsitz in München) ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht. Diese fiel durch den Schlag zu Boden. Sie erlitt eine schwere Verletzung im Gesicht und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Täter entfernte sich daraufhin mit dem Fahrrad in Richtung Claude-Lorrain-Straße.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte bislang kein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 – 50 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, dunkelgraue ca. schulterlange Haare, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und dunkler Jeans, trug einen dunklen Rucksack, fuhr auf einem dunklen City-Bike

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sommerstraße (Untergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

In beiden Fällen führt die Ermittlungen die Münchner Verkehrspolizei.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsanzeigen, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1268. Sexualdelikt – Au

Am Dienstag, 01.08.2023, gegen 13:40 Uhr, sprach ein bislang unbekannter Täter in den Grünanlagenbereich der Reichenbachbrücke eine 23-Jährige mit Wohnsitz in München an und gab sich als Masseur aus. Er bot der 23-Jährigen in der Folge eine Behandlung in Form einer Fußreflexzonenmassage an, was diese annahm.

Im Verlauf der Behandlung rieb der Massierende den Fuß der 23-Jährigen an seinem Genitalbereich, woraufhin es zur Erektion kam. Als diese das bemerkte, versuchte sie mehrmals ihren Fuß wegzuziehen. Entgegen den Äußerungen der 23-Jährigen, dass sie diese Art der Behandlung nicht möchte, zog der bislang unbekannte Täter wiederholt mit Gewalt ihren Fuß in seinen Genitalbereich.

Es gelang ihr jedoch, sich loszureißen und die Flucht zu ergreifen. Sie blieb unverletzt und begab sich nach Hause, von wo aus sie die Polizei informierte. Aufgrund des Zeitverzugs war eine Fahndung nicht mehr zielführend.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 32 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, ca. 70 kg, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare, er gab sich selbst mit dem Namen „Iceland“ aus, bekleidet mit einer blauen Regenjacke, kurzer schwarzer Hose, schwarzen Turnschuhen und blau-weißer Strickmütze, führte einen blauen Regenschirm, eine blaue Flasche und einen schwarzen Rucksack mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Reichenbachbrücke (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1269. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Oberhaching

Am Dienstag, 01.08.2023, gegen 18:10 Uhr, fuhr ein Mitarbeiter des Landratsamt München der Feuerwehr die Staatsstraße 2368 mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in südwestliche Fahrtrichtung.

Zeitgleich befuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw BMW die Staatsstraße 2368 in nordwestliche Fahrtrichtung. Die Lichtzeichenanlage zeigte für seine Fahrtrichtung Grünlicht.

Als der Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah er den von links kommenden BMW des 27-Jährigen und prallte frontal gegen dessen rechte Fahrzeugseite. Der BMW schleuderte daraufhin gegen zwei Verkehrszeichen und einen ebenfalls bei Rotlicht wartenden Ford einer 30-Jährigen mit Wohnsitz aus dem Landkreis München. Die Beifahrerin des 27-Jährigen verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf circa 51.000.- Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.