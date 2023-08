SÜDLICHES OBERBAYERN. Seit April 2023 kam es unter anderem in den Landkreisen Traunstein und Rosenheim zu einer Vielzahl von Rüttelplattendiebstählen. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und die Ermittlungsgruppe (EG) Rüttelplatte gebildet. Am Montag, den 31. Juli 2023, wurde ein dringend Tatverdächtiger festgenommen, er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Seit April 2023 bearbeiten Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim und die Ermittlungsgruppe (EG) Rüttelplatte des Kommissariats für Eigentumsdelikte, K2, der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim inzwischen 28 Fälle von Rüttelplattendiebstählen.

Die Gesamtschadenssumme liegt im sechsstelligen Bereich.

Am 31. Juli 2023 konnten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft einen Erfolg verzeichnen. Gegen 06:30 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge beobachten, wie ein Mann mit einem Kleintransporter mit kroatischer Zulassung gerade eine Rüttelplatte eingeladen hatte und sich in Richtung Autobahn A8 entfernte.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim den 33-jährigen Kroaten mit seinem Kleintransporter anhalten. Bei der genauen Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Beamten zwei Rüttelplatten im Fahrzeug fest, bei welchen es sich offensichtlich um Diebesbeute handelte.

Der 33-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. In seiner polizeilichen Vernehmung räumte der dringend Tatverdächtige mehrere Taten ein.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, wurde der Mann am 1. August 2023 dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Rosenheim vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall. Der 33-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.