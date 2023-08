REGEN. Am Samstag, 29.07.2023, kam es gegen 23.15 Uhr in der Badstraße Nähe des Festplatzes zu einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf eine 33-Jährige. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

Eine 33-jährige Festbesucherin verrichtete in der Badstraße ihre Notdurft als eine unbekannte Person von hinten an sie herantrat. Der unbekannte Mann soll anschließend sexuelle Handlungen an ihr ausgeführt haben. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Die 33-Jährige blieb äußerlich unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf sowie die Kriminalpolizeistation Deggendorf haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Zeugenhinweise.

Beschreibung des unbekannten Mannes:

Die 33-Jährige konnte den Mann folgendermaßen beschreiben:

Männlich, ca. 20 – 25 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß, schlank, südländisch-arabisches Aussehen, ohne Brille, dunkle nach hinten gegelte nackenlange Haare, bekleidet mit dunkler Hose und weißem T-Shirt.

Zeugenaufruf:

Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann und den Geschehnissen am 29.07.2023, im Zeitraum von 23.00 Uhr bis 23.30 Uhr, in der Badstraße Nähe des Festplatzes machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Deggendorf unter Tel.: 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHKin Kerler-Simeth, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 01.08.2023, 16.45 Uhr