1799 - Diebstahl eines hochwertigen Autos

Königsbrunn - In der Nacht auf Montag (31.07.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 21.30 Uhr und 08.00 Uhr in der Afrastraße ein Auto.

Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen BWM M550 mit Kennzeichen A-F 1001. Der Wert des Autos bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.

1800 - Schwerer Verkehrsunfall

Aichach / Bundesstraße 300 - Heute (31.07.2023) ereignete sich auf der Bundesstraße 300, zwischen der Ausfahrt Aichach Süd und Aichach West, ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen schwer und eine weitere Person leicht verletzt wurden.

Etwa gegen 15:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Schrobenhausen mit seinem Pkw die B 300 in Fahrtrichtung Schrobenhausen. Zeitgleich befuhren die B 300 in entgegengesetzte Richtung ein 54-jähriger Pkw-Lenker aus Regenstauf und eine 59-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bereich Dachau. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam der 22-jährige Verkehrsteilnehmer aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier frontal mit dem Pkw des 54-jährigen, welcher, bedingt durch den Zusammenstoß, in den Pkw der 59-jährigen und in einen weiteren Lkw schleuderte, der ebenfalls in Fahrtrichtung Dasing unterwegs war.

In der Folge wurden der 22-jährige und der 54-jährige in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die 59-jährige wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Aichach verbracht.

Die beiden anderen Verkehrsteilnehmer wurden mit schweren Verletzungen in das Uniklinikum Augsburg geflogen.

Zur Klärung des Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an, weshalb ein Gutachter zur Unfallörtlichkeit einbestellt wurde.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter 08251-8989-11 mit der Polizeiinspektion in Aichach in Verbindung zu setzen.

1802 - 33-Jähriger erkennt Betrugsmasche

Hainsfarth - Gestern (31.07.2023) wurde ein 33-jähriger Pkw-Fahrer gegen Mittag von einem anderen Pkw-Fahrer angehalten. Beide befuhren die B 466 von Westheim in Richtung Oettingen.

Aus dem weißen Pkw, der Marke Audi, stiegen zwei männliche Personen aus und fragten den 33-Jährigen, ob er bereit wäre 500 Leva (bulgarische Währung) gegen 200 Euro zu wechseln, da sie kaum noch Benzin hätten und die Bankkarte scheinbar nicht funktionieren würde. Der 33-jährige ließ sich allerdings nicht darauf ein, auch wenn der Wechselkurs scheinbar ok gewesen wäre. Er zeigte den Vorfall bei der Polizei an und hatte sich hierzu das Kennzeichen notiert.

Die Polizei Nördlingen warnt vor solchen Betrugsmaschen, davon mal abgesehen, dass die Täter tagsüber selbst eine Bank hätten aufsuchen können, haben diese Betrüger oft Falschgeld bei sich oder wechseln das Geld nicht wie vereinbart.