SÜDL. LANDKREIS LANDSHUT. Der Inhaber eines im südlichen Landkreis Landshut ansässigen Unternehmens hat sich am Montag, 31.07.2023, an die Kriminalpolizeiinspektion Landshut gewandt, da vermutlich in der Nacht vom 30.07.2023 auf 31.07.2023 die Server verschlüsselt worden sind. Das „Quick-Reaction-Team“ der Kriminalpolizeiinspektion Landshut ist im Einsatz.

Unbekannte haben nach bisherigen Erkenntnissen eine Ransomware (Schadsoftware) auf dem Firmenserver installiert und auf diese Weise sämtliche Daten, einschließlich Backup, verschlüsselt. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die gesamte IT-Infrastruktur des Unternehmens betroffen ist. Zur Entschlüsselung der Daten wurde von den unbekannten Tätern eine hohe Geldsumme in Form von Bitcoins gefordert, zudem sollen die Daten veröffentlicht werden, würde man eine Zahlung verweigern.

Der Schaden, der durch die eingeschränkte Betriebsfähigkeit und deren Wiederherstellung der IT-Infrastruktur entstanden ist, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Das Qick-Reaktion-Team berät und steht in engem Austausch mit der Unternehmensleitung sowie der Kripo Landshut.

Das wichtigste – Datenbackup-Strategien

Prävention ist der beste Schutz gegen gezielte Angriffe, die IT-Systeme beschädigen und Daten verschlüsseln können. Wir raten Unternehmen daher, sich vor gezielten Cyberangriffen im Vorfeld zu schützen und ständige Überprüfungen und Aktualisierungen der IT-Sicherheitsmaßnahmen über entsprechende Fachkräfte oder Dienstleister zu veranlassen.

Hierbei sollte hohe Priorität auf Datenbackup-Strategien gelegt werden, welche die gesicherten Daten zuverlässig vom Produktivsystem trennen. Nur durch das verlässliche Bereithalten von unangreifbaren Datensicherungen können Unternehmen im Fall eines digitalen Angriffs unangenehme und oft aufwändige Folgen, die im schlimmsten Fall die Firmenexistenz bedrohen können, verhindern. Kommen Sie der Aufforderung von Lösegeldzahlungen nicht nach.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 15.05 Uhr