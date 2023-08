BAD FÜSSING, LKR. PASSAU / PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Während des Badeaufenthalts werden die Badetaschen eines Ehepaars entwendet. Der Dieb fährt vermutlich mit dem Pkw des Ehepaars zu deren Wohnhaus und stiehlt dort Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Passau und die Polizei Bad Griesbach bitten um Zeugenhinweise.

Am 31.07.2023, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.15 Uhr, hielt sich ein Ehepaar in einem Bad in Bad Füssing auf. Während die beiden 76-Jährigen ein Schwimmbecken aufsuchten, entwendete ein Unbekannter die beiden Badetaschen von der Liegewiese. Mit dem erbeuteten Schlüssel öffnete der unbekannte Dieb den Spind und stahl unter anderem den Pkw-Schlüssel für einen silbernen Mercedes GLK. Anschließend fuhr er vermutlich mit dem Pkw zur Wohnanschrift des Ehepaars und gelangte mit dem im Fahrzeug befindlichen Haustürschlüssel in das Wohnhaus. Dort entwendete er Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages und Schmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages. Im Pkw gelangte er an Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen und Schmuck sowie ein Mobiltelefon im Gesamtwert eines unteren vierstelligen Betrages. Der Mercedes im Wert eines unteren fünfstelligen Euro-Betrages konnte ebenfalls nicht mehr aufgefunden werden. Die Adresse des Ehepaars fand der Dieb offenbar im Fahrzeug auf.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zum Einbruch in das Wohnhaus übernommen und bittet ebenso wie die Polizeiinspektion Bad Griesbach, die den Diebstahl im Bad und des Mercedes bearbeitet, um Zeugenhinweise.

Zeugenaufruf:

Personen, die am 31.07.2023, im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr, im Bad und auf dem Parkplatz vor dem Bad in der Johannesstraße in Bad Füssing verdächtige Personen beobachtet haben, vor allem hinsichtlich des silbernen Mercedes GLK, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ebenso bittet die Polizei um Hinweise zu verdächtigen Personen im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 16.15 Uhr im Bereich der Bleisteinstraße in Pfarrkirchen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau nimmt Hinweise unter Tel.: 0851/9511-0 und die Polizeiinspektion Bad Griesbach unter Tel.: 08532/9606-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei Spind-Schlüssel in Bädern nach Möglichkeit immer bei sich zu tragen. Zudem wird empfohlen Fahrzeugpapiere, oder andere Hinweise auf die Wohnadresse nicht zusammen mit den Hausschlüsseln im Fahrzeug aufzubewahren.

Veröffentlicht am 01.08.2023, 13:40 Uhr