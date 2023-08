UNTERDIETFURT, LKR. ROTTAL-INN. Ein 80-Jähriger wurde bei einem landwirtschaftlichen Unfall am 23.07.2023 schwer verletzt. Am 28.07.2023 erlag er seinen Verletzungen.

Die Polizeiinspektion Eggenfelden hatte berichtet, dass am 23.07.2023, gegen 17.00 Uhr, ein 80-Jähriger auf einem Hof im Gemeindebereich einen Anhänger an einen Traktor ankuppeln wollte. Dabei geriet er unter einen Traktorreifen. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und leistete sofort Erste Hilfe. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Am 28.07.2023 erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHKin Kerler-Simeth, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 01.08.2023, 12:40 Uhr