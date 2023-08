OBERSINN, LKR. MAIN-SPESSART. Telefonbetrüger brachten eine Seniorin mit einer gängigen Masche dazu, einen höheren Geldbetrag und Schmuck zu übergeben. Ihr wurde vorgespielt, dass ihr Sohn in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und zur Abwendung einer Haftstrafe nun eine Kaution bezahlt werden müsse. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.



Am Montagvormittag riefen die Täter bei der Frau an und berichteten von einem angeblich tödlichen Verkehrsunfall. Um im weiteren Verlauf eine Haftstrafe abzuwenden, wurde von einem falschen Polizeibeamten am Telefon eine hohe Kautionsforderung gestellt.



Gegen 14:00 Uhr übergab die Angerufene in der Straße Eller schließlich Schmuck und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich an einen männlichen Abholer. Zuvor wurde der Ehemann der Angerufenen mit dem Vorwand, den Sohn abzuholen, aus dem Haus gelockt.



Die Seniorin konnte den unbekannten Abholer wie folgt beschreiben:

Circa 40 Jahre alt

Etwa 170 cm groß

Trug eine bunt gemusterte Shorts und Cappy

Wer die Übergabe möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise, insbesondere zu auswärtigen oder ausländischen Fahrzeugen in der Zeit zwischen 13:00 Uhr bis 14.30 Uhr, geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen, welche die zentrale Sachbearbeitung übernommen hat.